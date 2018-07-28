10-річний хлопчик на мотоциклі потрапив під поїзд на Львівщині

Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова

Мотоцикл під керуванням 10-річного львів’янина зіткнувся з пасажирським поїздом сполученням «Київ – Івано-Франківськ». Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 28 липня, об 11.10 на залізничному переїзді в селі Старе Село, Пустомитівського району. За словами машиніста, хлопець їхав в шоломі і на звукові сигнали не реагував.

Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.