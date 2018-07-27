Завтра храми Львова відзначатимуть день пам’яті Св. Володимира Великого (розклад Богослужінь)
28 липня Львів разом із усією Україною вшановує пам’ять Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У цей день 8 храмів міста мають престольний празник. Основні святкування у більшості храмів міста відбудуться у неділю, 30 липня, – інформує «Духовна велич Львова»
Розклад святкових Богослужінь у церквах, що відзначатимуть храмовий празник у Львові:
УГКЦ
Храм Св. Володимира Великого (Львів-Рудно, вул. Шевченка, 188)
Парох: о. Юрій Воловецький
Субота 28 Празник. Святого Володимира
Утреня. Водосвяття – о 09:30 год.
Божественна Літургія – об 11:00 год.
Храм Свв. Володимира і Ольги (вул. Симоненка, 5а)
Настоятель: о. Богдан Чабан
Архиєрейська Літургія з нагоди храмового празника у неділю, 29 липня 2018 року, об 11:00, яку очолить Високопреосвящений владика Ігор. Після Святої Літургії – Чин водосвяття, окроплення присутніх освяченою водою, а також освячення речей релігійного вжитку
Храм Св. Володимира Великого (вул. Природна, 8а)
Настоятель: о. Богдан Кулик
Святкове Богослужіння у п’ятницю, 28 липня 2018 року, о 10:00 год.
УПЦ КП
Храм Св. Володимира Великого (просп. Червоної калини, 89)
Настоятель: о. Олег Грициняк
Святкове Богослужіння у неділю, 29 липня 2018 року, о 10:00 год.
УАПЦ
Храм Св. Володимира Великого (вул. Панча, 12а)
Настоятель: о. Мирослав Микитюк
Святкове Богослужіння 28 липня 2018 року, об 11:00 год.
Храм Св. Володимира Великого (Львів-Винники)
Настоятель: о. Василь Петрик
Святкове Богослужіння у суботу, 28 липня 2018 року, о 10:00 год – водосвяття, об 11-тій Свята Літургія
Храм Св. Володимира Великого (вул. Стрийська, в/ч 4114)
Настоятель: о. Михайло Туркотняк
Святкове Богослужіння у п’ятницю, 28 липня 2018 року, о 09:00 год.
УПЦ
Храм Св. Володимира Великого (вул. Червоної Калини, 89)
Настоятель: о. Володимир Кузьо
Святкове Богослужіння у п’ятницю, 28 липня 2018 року, о 09:00 год.