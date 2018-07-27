З понеділка перекриють рух транспорту вулицею Шота Руставелі

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з понеділка, 30 липня, буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Шота Руставелі – на ділянці від вул. Зелена до пл. Петрушевича.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту проїжджої частини вул. Шота Руставелі, на ділянці від вул. Зелена до пл. Є. Петрушевича, з 09.00 30 липня і до 20.00 27 серпня буде перекрито рух транспортних засобів на цьому відрізку дороги. Роботи проводять на замовлення Личаківської рай адміністрації.

Об’їзд дороги відбуватиметься згідно з розробленою тимчасовою схемою організації дорожнього руху, а саме – вул. Зелена – пл. Є. Петрушевича – вул. Стрийська.