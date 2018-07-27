Як не стати жертвою Інтернет-шахраїв

У Личаківський відділ поліції 25 липня звернувся 26-річний львів’янин. Він повідомив, що в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 6S». Узгодивши ціну із його власником , заявник переказав 1 500 грн завдатку на банківську картку «продавця». Проте телефон чоловікові так і не надіслали, – розповіли у Відділі комунікацій поліції Львівщини.

Працівники поліції встановлюють обставини події та місце перебування особи, причетної до шахрайства.

Тож, аби не стати жертвами аферистів, правоохоронці радять:

– у жодному разі не перераховуйте гроші у якості завдатку чи передоплати особам, які подали приватні оголошення. Максимум, чим можна ризикнути, – сумою коштів, необхідних для пересилки товару;

– домовляйтесь про його придбання на умовах відправки поштою накладеним платежем. Більшість шахраїв зазвичай не пристають на таку пропозицію;

– якщо мова йде про вартісні покупки (від 10 000 гривень і більше), то краще витратитись на поїздку до продавця, ніж залишитись ні з чим. Безпосередньо на місці можна переконатись, що автомобіль, мотоблок чи інша техніка не віртуальні, а існують у дійсності (як і особа, що їх реалізує), що товар належної якості тощо;

– зазначені в оголошеннях номери телефонів спробуйте перевірити через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це;

– будьте обережні, якщо продавець мешкає на непідконтрольних Україні територіях. Розшукати та притягнути до відповідальності шахрая, котрий там проживає, наразі неможливо.

Потерпають від аферистів не тільки покупці, а й продавці різних товарів.

Так, у Сихівський відділ поліції днями надійшла заява від 46-річного місцевого мешканця. За словами чоловіка, він розмістив в Інтернеті оголошення про продаж зварювального апарату.

Зустрівшись з незнайомцем, котрий мав намір його придбати, заявник віддав йому пристрій після того, як отримав на мобільний телефон смс-повідомлення про надходження на його картковий рахунок 6 000 гривень. А згодом з’ясувалося, що банк жодних повідомлень не надсилав, і гроші ніхто не переказував.

Аби не потрапити у таку халепу, слід спочатку переконатись у порядності покупця. Зробити це можна, зателефонувавши у сервісний центр банку, послугами якого користуєтесь, або перевіривши стан свого рахунку у найближчому банкоматі.