Уночі горів львівський ресторан «Хутірець» (фото, відео)

Сьогодні вночі о 01:51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в ресторані «Хутірець», що на вул. Боднарській, 4 у Львові.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області, вогонь швидко охопив дерев’яні конструктивні елементи будівлі. Складність гасіння полягала у тому, що полум’я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Рятувальникам довелося знімати металеве накриття даху, аби ліквідувати горіння у пустотах.

Пожежа спричинила щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 4-х ланок газодимозахисної служби.

Пожежу локалізовано о 02:25, ліквідовано о 02:41.

Вогонь знищив мансардне приміщення на площі 100 «квадратів» та перекриття між першим поверхом і мансардою на площі 70 кв.метрів.

До ліквідації пожежі залучили 28 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини та причини загорання встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.



