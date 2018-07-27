Університет Франка та Львівська Політехніка – у ТОП-5 найпопулярніших вишів

Вчора в Україні завершився термін подачі заяв на бакалаврат. Станом на сьогоднішній ранок вступники зареєстрували понад 162 тисячі електронних кабінетів, з яких подали більше 914 тисяч заяв.

Найпопулярнішими закладами стали КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет “Львівська політехніка” та Київський національний торговельно-економічний університет.

«Хочу сказати, що це не є правдивим. І хоча звичайно провідні столичні виші користуються неабиякою популярністю, але в ТОП-10 університетів на ряду зі столичними закладами також увійшли львівські, харківський та чернівецький виші», – сказав генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Серед найпопулярніших спеціальностей філологія, право, менеджмент, середня освіта, комп’ютерні науки, економіка, медицина, інженерія програмного забезпечення, туризм, психологія.

У Міністерстві освіти та науки також розповіли кілька цікавих фактів про вступ-2018:

у середньому вступники подавали 5 заяв на бюджет, хоча максимальна кількість таких заяв – 7;

найбільше заяв було подано у перший день – 120 301 заява, тоді як найменше у останній день – 28 985 заяв;

сертифікатами ЗНО за 2016 та 2017 роки скористалися 8 058 вступників;

у середньому вступники подавали 5 заяв на бюджет, хоча максимальна кількість таких заяв – 7;

найбільше заяв було подано у перший день – 120 301 заява, тоді як найменше у останній день – 28 985 заяв;

сертифікатами ЗНО за 2016 та 2017 роки скористалися 8 058 вступників;

майже 55% вступників подавали заяви лише на контракт;

21 514 вступників завантажили до електронних кабінетів довідку, яка надає право скористатися сільським коефіцієнтом.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України просить вступників не спішити із поданням оригіналів документів на контрактну форму навчання.

Краще дочекатися дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Їх оприлюднять вже 1 серпня.

Таке повідомлення МОН оприлюднило через те, що деякі заклади закликають абітурієнтів подавати оригінали документів на контракт.