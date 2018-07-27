У Жовкву приїдуть ретроавтомобілі

У суботу,28 липня, з 10.00 до 12.00 на площі Вічевій у місті Жовква відбудеться зустріч з учасниками міжнародного пробігу антикварних автомобілів «Слідами героїв трилогії Генрика Сенкевича»

Як повідомили у Жовківській райдержадміністрації, мешканці міста матимуть змогу ознайомитися зі старожитніми автомобілями, зробити унікальні фотографії та вибрати найкраще авто.

Участь в автопробігу візьмуть 40 учасників з Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії та України.

Стартував заїзд із Варшави та проліг через Львів, Кременець, Збараж, Тернопіль, Теребовля, Кам’янець-Подільський, Сатанів, Тернопіль, Золочів, Жовкву. Фінішує він теж у польській столиці.