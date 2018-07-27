У відділі освіти Яворівської РДА виявили втрати на понад 637 тис грн

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели ревізію фінансово-господарської діяльності відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації за період з 01.05.2015 по 31.03.2018. Було виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат 637,9 тис.грн. Як повідомляє прес-служба Західного офісу Держаудитслужби, працівникам установ освіти, що підпорядковуються відділу, зайво виплачено 249,6 тис.грн зарплати.

Аудитори виявили незаконне нарахування і виплату доплат за шкідливі умови праці, виплату зарплати за невідпрацьований час тощо. Внаслідок завищення підрядними організаціями обсягів і вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт відділом зайво витрачено 147,1 тис.грн. Також зайво витрачено 83 тис. грн через придбання за завищеною ціною ноутбуків.

Аудитори виявили, що видатки на придбання і встановлення нового опалювального котла для одного з навчально-виховних комплексів в сумі 120 тис.грн здійснено за невідповідним кодом економічної класифікації. Також за кошти освітньої субвенції сплачено 38,2 тис. грн за комунальні послуги та енергоносії, спожиті в навчально-виховних комплексах.

За результатами контрольного заходу аудитори зупинили операції з бюджетними коштами на рахунку відділу освіти. Керівнику установи надіслано обов’язкові до виконання вимоги про усунення виявлених порушень.