У справі резонансної харківської ДТП зник свідок

Один із основних свідків фатальної ДТП у Харкові позашляховик Lexus в‘їхав у натовп пішоходів, зник. Де зараз перебуває Олена Федірко, лікар-нарколог, що оглядала водійку Олену Зайцеву, нікому невідомо.

Про це розповіла очільниця Міносвіти Уляна Супрун.

«Днями до нас звернулася сторона постраждалих з проханням допомогти. Зник один з основних свідків у справі – лікар-нарколог Олена Федірко, яка оглядала Зайцеву після наїзду на пішоходів. Тоді вона зазначила в акті, що стан Зайцевої містив ознаки наркотичного сп‘яніння», – повідомила Супрун.

Піся цього проводились додаткові дослідження крові і сечі, які показали наявність наркотичних і психотропних речовин в сечі Зайцевої (кодеїн, фенобарбітал). Однак біологічної речовини виявилось замало, щоб зробити дослідження про наявність наркотичних засобів та психотропних речовин у крові.

«Сторона постраждалих хоче допитати Федірко в суді, щоби з’ясувати, яким чином проводився відбір аналізів, чому не взяли біологічну речовину у кількості необхідній для проведення дослідження, та чи достатньо існуючих даних для встановлення стану обвинуваченої на час ДТП», – пояснила Уляна Супрун.

Проте у наркодписпансері кажуть, що вона раптово звільнилась. А де перебуває зараз – невідомо.

Поліція розшукує жінку, адже тепер слідству буде важче зібрати докази.

Нагадаємо, 18 жовтня у Харкові автомобіль “Лексус” в’їхав у натовп людей. За кермом була 20-річна Олена Зайцева.

Внаслідок цього 6 осіб загинуло та 5 отримали важкі поранення. Серед постраждалих – вагітна жінка. За попередньою інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, причиною аварії міг бути проїзд на червоне світло.