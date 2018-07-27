У Львові комунальне майно продаватимуть через ProZorrо

Сьогодні, 27 липня, Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж об’єкт комунального майна через платформу ProZorro. Зокрема на аукціон іде нежитлове приміщення на вул. Тернопільській, 1а.

Відповідний скан на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала депутат Львівської міської ради Юлія Гвоздович.

«Залишилось лише створити Єдиний електронний реєстр комунального майна і зробити його публічним. Увесь перелік комунального майна – із вказанням вартості продажу чи оренди, термінів оренди, власників і т.д. , в тому числі того майна, що перебуває на балансі комунальних установ, підприємств та організацій чи передані в користування», – наголосила вона у дописі.

Водночас, представник постійної комісії комунальної власності ЛМР, депутат Тарас Ворко пояснив, що майно у Львові через ProZorrо продаватимуть у три етапи.

За його словами, перший аукціон відбуватиметься у звичайний метод підняття ціни від оголошеної вартості. У випадку відсутності охочих придбати майно, проводитиметься другий аукціон – торги стартуватимуть від ціни, що становитиме мінус 50% від оголошеної вартості на першому аукціоні.

«І якщо знову не знайдеться охочих купити той чи інший об’єкт, оголошуватиметься третій аукціон. Його проводитимуть методом заниження ціни, яка стартує від оголошеної вартості мінус 50%», – пояснив Тарас Ворко.