У Львові вшанували пам’ять загиблих у Скнилівській трагедії (фото)

Поминальні заходи розпочались в каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, де відбулася Божественна Літургія та парастас.

Опісля родичі загиблих, представники влади та духовенства перейшли до «Сегменту пам’яті» жертв Скнилівської трагедії. Тут громада, керівництво області та міста поклали квіти й лампадки як символ вічної пам’яті та скорботи за невинно загиблими. Завершились заходи молитовною Литією.

Скнилівська трагедія – авіакатастрофа під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них – 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих є найбільшою катастрофою в історії авіаційних шоу.