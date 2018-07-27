У Львові шукають водія, що вночі збив людину

Сьогодні вночі, близько 04:00, на вул. Трускавецькій трапилась ДТП. Тут, на території гаражного кооперативу невідомий водій автомобіля «Фольксваген Пасат» на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 51-річного місцевого мешканця і втік.

Постраждалого чоловіка із закритими переломами ребер госпіталізували у лікарню.

Тож зараз поліцейські шукають ДТП і просять допомогти знайти водія та його автомобіль.

Додамо, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.