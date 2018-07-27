У Львові шукають ідеї для оформлення громадського транспорту

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення «Про організацію відкритого конкурсу на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту у Львові». Призовий фонд – 36 тис. грн.

Як зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, конкурс охоплюватиме три етапи. Отримати результат очікують до кінця серпня. Пропозиції прийматимуть до кінця дня 26 серпня.

«Очікуємо, що найкращі дизайнери долучаться до цього конкурсу – це буде визначна річ для них, а для громадського транспорту Львові – ще й унікальність та пізнаваність. Також ми визначимо конкретні критерії, на якому саме транспорті зможемо розмістити цю ліврею. І, відповідно для мешканців громадський транспорт із нанесеною лівреєю не просто буде гарнішим, а й означатиме рівень якості, адже на старі одиниці транспорту ми нічого не наноситимемо», — зазначив Андрій Білий.

Згідно з затвердженим Положенням конкурсу на найкращу пропозицію зовнішнього оформлення громадського транспорту Львова, організатором конкурсу є департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Конкурс є всеукраїнським та відкритим. Проводитимуть його у 3 етапи:

Етап 1 — отримання організатором від учасників конкурсу візуалізацій для 5 базових типів рухомого складу (трамваї Electron T3L44 та Tatra KT4, тролейбуси Electron T191 та Skoda 14Tr, автобус Ataman А092H6). За результатами розгляду візуалізації, журі конкурсу обирає 3 найкращі пропозиції. Кожен учасник чи команда має право подати декілька пропозицій.

Етап 2 — проведення громадських консультацій, де кожен з авторів (авторських колективів) 3 відібраних пропозицій презентує своє бачення зовнішнього оформлення громадського транспорту; голосування за найкращу пропозицію.

Етап 3 — вибір журі переможця з урахуванням результатів громадських консультацій та підготовка ним детальних макетів для основних типів рухомого складу, що експлуатується у Львові.

Зовнішнє оформлення громадського транспорту має забезпечувати:

унікальність;

упізнаваність громадського транспорту;

універсальність (дизайн не має бути прив’язаним до структурних елементів кузова певної моделі чи групи моделей, має легко модифікуватись для інших моделей транспортних засобів);

базовий колір — RAL 1016;

конкурсні пропозиції мають охоплювати кольорові елементи та їхні розміри, шрифт, розмір і місце розташування бортового номера; місце розташування логотипу міста;

конкурсні пропозиції не повинні охоплювати зміну кольору тих елементів кузова, фарбування яких не забезпечує завод-виробник (скляні, гумові, пластикові елементи, міжвіконні рами тощо) та які можуть зменшувати оглядовість для водія та пасажирів чи зменшувати прозорість скла;

дизайнерські вирішення мають бути авторськими, з дотриманням вимог законодавства України у сфері авторського права. Відповідальність за порушення авторських прав учасником конкурсу несе сам учасник конкурсу.

Термін проведення конкурсу (прийняття пропозицій) – 30 календарних днів з дати оголошення.

Призовий фонд становить 36 000 грн з урахуванням всіх податків та зборів. Буде визначено одне призове місце.