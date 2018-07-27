У Львові розслідують появу сміттєзвалища у Снопківському парку

На підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області, 26 липня прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом забруднення земель поблизу вулиць Зелена-Липова Алея на території «Снопківського парку».

Встановлено, що на території, площею 240 кв м, правопорушники організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди довкіллю на суму 110,7 млн грн.

На даний час у зареєстрованому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке доручено здійснювати слідчим Нацполіції Львівщини.

Згідно чинного законодавства, у разі доведення вини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.