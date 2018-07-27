У Львові оголосили набір дітей до садочка № 188

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив Порядок та правила набору, обліку й забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладу дошкільної освіти № 188, що на вул. Сміливих, 26.

Право на першочергове зарахування мають діти таких категорій:

учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, бойових дій;

учасників Революції Гідності;

військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України;

працівників та курсантів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

діти з інвалідністю, які не мають протипоказань до відвідування закладів дошкільної освіти;

діти батьків, які належать до осіб з інвалідністю I групи;

діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

діти військовослужбовців Служби безпеки України;

діти військовослужбовців військової прокуратури;

діти внутрішньо переміщених осіб;

діти, які перебувають під опікою.

При формуванні груп дітей, за наявності вільних місць, у другу чергу до закладу дошкільної освіти № 188 зарарховуватимуть дітей за загальними правилами, відповідно до дати реєстрації.

Відтак, батьки, діти яких належать до зазначених пільгових категорій, можуть реєструвати дітей на сайті: edu.smart.lviv.ua.

Нагадаємо, 12 липня, під час сесії Львівської міської ради було прийнято ухвалу «Про створення закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 188». Це розширить мережу закладів дошкільної освіти Львова та охопить дітей пільгових категорій дошкільною освітою.

Зазначимо, що протягом 2014−2017 років додатково відкрито 82 групи у садочках для 2500 дітей. Так, у 2017 році відкрито 26 груп: ДНЗ № 9 (5 груп) вул. Рильського, 9, ДНЗ № 17 (7 груп) вул. Зубрівська, 9, ДНЗ № 39 (4 групи) вул. В. Великого, 125а — 650 дітей. Також торік відкрили 29 груп короткотривалого перебування для 625 дітей. У 2018 році створять 64 додаткові групи, і охоплять загалом майже 1 тисячу дітей. На 2019 рік заплановано створення 15 додаткових груп, на 2020 рік — 15 додаткових груп і 100% охопленість дошкільною освітою.