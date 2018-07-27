У Львові не розминулися трамвай і легковик (фото)

Як повідомив на своїй facebook-сторінці депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, ДТП сталася о 17:45 на вулиці Стуса між трамваєм №8 і ВАЗом.

У Патрульній поліції Львівської області уточнили, що ВАЗ, повертаючи ліворуч, не пропустив трамвай.

На місці події працюють патрульні. На водія легковика склали протокол за порушення правил дорожнього руху за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).