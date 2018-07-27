Сьогодні минає 16 років з дня Скнилівської трагедії

27 липня 2002 року сталася трагедія, яку вважають найбільшою за кількістю жертв під час авіашоу, – авіакатастрофа на військовому летовищі «Скнилів». Тоді загинуло 77 людей, травмовано близько 250-ти

Сьогодні, у 16-ту річницю трагедії, заплановані поминальні заходи за загиблими.

Так, о 10:00 у каплиці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища (вул. Авіаційна, 1), відбудеться Божественна Літургія, та опісля, об 11:00 відбудеться Парастас за загиблими. Після молитви запланований перехід до «Сегменту пам’яті» жертв Скнилівської трагедії, що на аеродромі. Там біля пам’ятного знаку відбудеться панахида, а також — покладання квітів до могил загиблих.

Також у Фейсбуці львів’ян закликають у вікнах домівок запалити свічки пам’яті за загиблими.

Довідка:

Скнилівська трагедія — авіакатастрофа, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27УБ (№ 42 серійний № 96 310 425 070- із складу 894 ВАП) у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.