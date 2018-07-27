Ще 20 сімей із Дрогобича і Стебника отримали “Пакунки малюка”

Учора, 26 липня, у Дрогобицькій міській раді відбулося чергове вручення “Пакунків малюка” батькам, в яких народилося двоє і більше дітей.

Цього разу було вручено 20 пакунків: 11 для дівчаток і 9 -для хлопчиків.

Також міський голова Дрогобича Тарас Кучма поспілкувався з матерями щодо якості послуг, які надаються у Дрогобицькому пологовому буднику. Породіллі озвучили проблеми пов’язані із забезпеченням гарячої води в окремих палатах, якості постільної білизни, додаткових ліжок для відвідувачів у платних палатах, створенні кабінету УЗД.

“Важливо отримувати інформацію про якість послуг саме від вас. Розуміємо, що існує людський фактор чи інші причини, але озвучені вами проблеми дають нам можливість прямо впливати на їх вирішення з метою покращення якості послуг у Дрогобицькому пологовому будинку”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, програма “Пакунок малюка” стартувала минулого року у Дрогобичі та Стебнику. Програма передбачає надання “Пакунку малюка” сім`ям, у яких народилася третя і більше дітей. Ініціатором цієї програми виступив відділ молодіжної політики, сім’ї та спорту.

Цьогоріч, відповідно до рішення сесії Дрогобицької міської ради від 21.12.2017 року №991, “Пакунок малюка” отримуватимуть вже й сім`ї мм. Дрогобича та Стебника, у яких з 1 січня 2018 року народилася друга і більше дітей.

Для реалізації Програми у міському бюджеті на 2018 рік передбачено 180 тис. грн, у 2017 році було виділено 100 тис. гривень.

Пакунок складається з дитячих речей, засобів гігієни і вручається відповідно до заяви одного з батьків за даними пологового будинку м. Дрогобича, РАЦСу, або на звернення одного з батьків (якщо немовля народилося не в пологовому будинку, але при умові реєстрації дитини в місті Дрогобичі або Стебнику) в місячний термін.

Документи, які необхідно подати:

– паспорт та ідентифікаційний номер матері (копія);

– свідоцтво про народження дітей (копія).

За детальною інформацію щодо отримання «Пакунку малюка» рекомендуємо звертатися у відділ молодіжної політики, сім’ї та спорту за адресою: пл. Ринок, 1, кабінет №33, тел: (244)20584.

Нагадаємо, з 1 вересня по всій Україні стартує пілотний проект із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”. Зокрема, Львівщина для його реалізації отримає майже 35 млн гривень.