Ryanair розпродає мільйон авіаквитків зі знижкою 25%

Авіакомпанія Ryanair запустила нову акцію та продає мільйон авіаквитків на подорожі в серпні – січні зі знижкою 25%. Пропозиція діє і на рейси з України, вартість квитків із Києва та Львова – від €13. Про це інформує lowcostavia.com.ua.

Акційні квитки можна купити до 30 липня включно. Знижка діє на рейси з серпня 2018 до січня 2019 року за винятком різдвяних і новорічних свят.

Авіаквитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії Ryanair.com. Для пошуку зручно скористатися сервісом Fare Finder від Ryanair. Також дешеві авіаквитки зручно шукати та купувати на сайті kiwi.com.

Прямі посилання на пошук авіаквитків Ryanair:

авіаквитки Ryanair з Києва

авіаквитки Ryanair зі Львова

Детальний розклад всіх рейсів Ryanair з України у 2018 році.

Інструкція, як купити квитки на сайті Ryanair та зробити онлайн чек-ін.

Кількість квитків за найнижчою ціною обмежена, але можна знайти хороші варіанти:

Акційні рейси Ryanair з Києва

Акційні рейси Ryanair зі Львова

Зауважте, що знижка не розповсюджується на найдешевші квитки.

Декілька нагадувань стосовно перельотів авіакомпанією Ryanair:

Після купівлі авіаквитка, перед вильотом, обов’язково потрібно виконати онлайн чек-ін на сайті авіакомпанії та роздрукувати посадковий талон (якщо ви цього не зробите самостійно, то в аеропорту в Ryanair ця послуга коштує 45(!) євро)

В аеропорт бажано приїхати хоча б за 2 години до вильоту. Краще довше почекати на літак, аніж пропустити його через банальні затори при доїзді.

З посадковим талоном обов’язково підійти до стійки реєстрації для перевірки вашої візи (visa check) З червня 2017 року Ryanair не вимагає visa check на рейсах у межах шенгенської зони.

У ціну квитка входить лише багаж у ручній поклажі: одна сумка не більш ніж 55x40x20 см, і друга – 35x20x20 см.