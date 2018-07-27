Правоохоронці розшукують трьох підозрюваних у злочинах (фото)

Працівники Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукують за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 (крадіжка) КК України, Насонова Віктора Олексійовича, 21.03.1998 р.н., який раніше проживав за адресою: м. Львів, вул. Я. Музики, 36 кв.13.

Окрім того, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України, розшукують Барабаша Юрія Васильовича, 29.03.1984 р.н., мешканця Івано-Франківської області, м. Болехів, с. Поляниця.

А також за скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України, розшукують Нікітенка Андрія Михайловича, 15.06.1975 р.н., який раніше проживав за адресою: м.Львів, вул. Широка, 77 кв.42.

Усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування розшукуваних зловмисників, просять терміново повідомити інформацію за номерами телефонів: 8 (0322) 238-95-51 або 102.