На Золочівщині із криниці витягнули тіло чоловіка
Обставини трагедії з’ясовуються
Сьогодні о 10:03 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у с. Поморяни, Золочівського району у приватному господарстві в криниці виявили тіло чоловіка.
Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, місцеві рятувальники за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягнули тіло на поверхню та передали працівникам поліції.
Загиблому було 67 років. Обставини події встановлюються.