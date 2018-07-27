На Золочівщині із криниці витягнули тіло чоловіка

Сьогодні о 10:03 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у с. Поморяни, Золочівського району у приватному господарстві в криниці виявили тіло чоловіка.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, місцеві рятувальники за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки витягнули тіло на поверхню та передали працівникам поліції.

Загиблому було 67 років. Обставини події встановлюються.