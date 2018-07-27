На сході загинув український воїн

Ще один боєць зазнав поранення

Упродовж минулої доби противник 32 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ. Є втрати з обох сторін.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Гірського, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Пісків, Водяного, Лебединського, Гнутового, Чермалика, та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Гнутового застосовували протитанкові керовані ракети.

За минулу добу у ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та один отримав поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Гірського, Майорська, Мар’їнки, та Широкиного.

За даними розвідки минулої доби двох окупантів знищено, ще двоє дістали поранення.