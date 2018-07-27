На Сколівщині львів’янин квадроциклом наїхав на трьох дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 липня, близько 16.00 у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині. 27-річний львів’янин, керуючи квадроциклом, наїхав на трьох місцевих дітей, віком 6-7 років. Наразі потерпілих оглядають медики, діагнози уточнюють.

Водія квадроцикла перевіряють на наявність алкогольного сп’яніння, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.