Львів’ян запрошують на веггі-фестиваль вуличної їжі для всіх

Команда Street Food So Good Festival вирішила зробити «веггі» фестиваль вуличної їжі для всіх. Тож до участі запрошують ваганів і не тільки. «Ким би ти не був, приходь на So Green Fest у Парк культури та проведи вихідні на свіжому повітрі разом з друзями», – кажуть організатори.

Гостям фестивалю обіцяють чудову музику, зручну та затишну зону відпочинку, ярмарки органічних продуктів, аксесуарів і хенд-мейду, розваги та подарунки та великий фудкорт.

Для веганів і вегетаріанців буде можливість відкрити для себе нові улюблені гастрономічні проекти зі Львова та інших українських міст. А для тих, хто не мислить життя без котлети по-київськи, хінкалі з бараниною та хорошим стейком, So Green Fest стане шансом дізнатися, що раціон веганів складається не лише зі шпинату та фалафелю.

«Уперше за історію нашого фестивалю вуличної їжі не буде шашлику, смажених ребер, бургерів з м’ясом та беконом, тапасів з прошутто та тайської локшини з куркою. Але ми гарантуємо, що голодним не лишиться ніхто», – додають ініціатори фестивалю.

Вартість вхідного квитка – 30 грн.

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