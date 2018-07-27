Для потребуючих людей у Львові діють благодійні їдальні

Щодня лише в одному із них гарячу їжу отримують до півсотні осіб

У Львові функціонують благодійні їдальні для бездомних та потребуючих людей. Діяльність декількох із них співфінансують в управлінні соціального захисту Львівської міської ради. Зокрема, управління фінансово підтримує соціальну їдальню, якою опікується храм Христового Воскресіння, а також частково фінансує мобільний пункт харчування від ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя».

У 2018 році на співфінансування цих двох пунктів харчування в управлінні передбачили майже 100 тис. грн.

Щодо їдальні, якою опікується храм Христового Воскресіння, то за 6 місяців цього року роздали 4 280 порцій гарячого харчування. Їдальня працює з понеділка до п’ятниці на вулиці Городоцькій, 319а. Щодня там гарячу їжу та чай отримують 40−50 осіб.

У спільноті взаємодопомоги «Оселя» надали за цей період гаряче харчування 1 182 особам з числа бездомних та малозабезпечених мешканців. Мобільний пункт харчування, який організовує ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», функціонує щочетверга о 14.00 год. у парку «На валах», неподалік від Порохової вежі.

«Також бездомні та потребуючі можуть з’їсти гарячі страви й у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а. Там уже понад рік працює кухня, яка забезпечує усіх підопічних Центру гарячою їжею. Загалом за перше півріччя 2018-го року у їдальні Центру видали потребуючим 6 756 порцій харчування, а на забезпечення її діяльності скерували понад 97 тисяч гривень», — додав начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.