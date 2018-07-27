Директору львівської скандальної фірми-забудовника «світить» 12 років в’язниці

Львівська місцева прокуратура №1 скерувала до суду обвинувальний акт стосовно засновника та керівника приватного підприємства – будівельної фірми, яка ошукала 12 осіб та розпочала самовільне будівництво.

Як повідомили у Прокуратурі Львівської області, слідство встановило, що 55-річний підприємець достовірно знав, що будівництво багатоповерхових житлових будинків (із вбудованими приміщеннями) на вулиці Антонича-Майданна у Львові здійснюється без належним чином оформлених та погоджених містобудівних документів. Втім він уклав із дванадцятьма особами угоди про вступ у члени Автогаражного кооперативу та договори купівлі-продажу квартир на вул. Антонича, 5 та 8а.

Таким чином, шахрай заволодів майже 7 млн грн грошових коштів потерпілих.

Також з’ясувалося, що забудовник, не маючи жодних рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу їй у власність чи надання у користування земельної ділянки, усупереч вимог Земельного кодексу України, самовільно зайняв 0,2552 га території на вул.Тернопільській, 42 у Львові.

На цій земельній ділянці, що належить львівській громаді, чоловік розпочав будівництво житлового будинку – закупив будівельні матеріали і розмістив спецтехніку. Понад те, навіть звів двохсекційний житловий будинок із вбудованими громадськими приміщеннями.

Збитки, завдані місту, оцінюються у близько 153 тис грн.

У разі доведення вини, максимальний термін покарання, що загрожує правопорушнику, – до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.