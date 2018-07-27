Цьогоріч 6 тисяч українців безкоштовно отримають ліки від гепатиту С

Шість тисяч українців пройдуть безкоштовний курс лікування від гепатиту С. Додатково ще 2,5 тисячі хворих також зможуть отримати ліки. Про це розповіла Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я України, під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

«Гепатит С більше не вирок. Всі пацієнти з гепатитом С, які стоять в черзі на лікування, отримають високоякісні і сучасні ліки безкоштовно, починаючи вже з цього року. У 2018 році лікування за державні кошти отримають близько 6 000 пацієнтів. Це ті люди, які потребують негайного лікування, тому що вони або мають коінфекцію з ВІЛ, або це жінки, які хочуть завагітніти, або інші, які вже мають ускладнення через свою хворобу», – зазначила Уляна Супрун.

Держава буде платити 89 доларів за 12-тижневий курс лікування кожного пацієнта. За словами Уляни Супрун, аналогічне лікування в США коштує від 8500 доларів. Зниження ціни ліків стало можливим завдяки державним закупівлям через міжнародні організації та переговорів з компанією-виробником.

«Ми зараз маємо генеричну версію препарату, яка абсолютно аналогічна і випускається за ліцензією компанії, яка є оригінальним виробником препарату і повністю гарантує якість і безпеку препарату, який вона випускає. Найважливіше, що ця компанія також має кваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров’я як гарантію якості. Ліки закуповують через міжнародні організації, які теж додатково гарантують якість шляхом проведення відповідних тестів препаратів в країні», – пояснив Володимир Курпіта, генеральний директор ДУ«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».

Наступного року МОЗ планує профінансувати лікування гепатиту С для 50 тисяч пацієнтів. «З огляду на той бюджет, який зараз є в державі, ми зможемо пролікувати близько 50 тисяч осіб. Формально на обліку перебуває 52,5 тисячі хворих на вірусний гепатит С. Якщо ми будемо рухатися такими темпами – в цьому і наступному році ми повністю ліквідуємо чергу на лікування», – зазначив Володимир Курпіта.

«Я дуже радий, що для 2 мільйонів осіб перешкода у вигляді вартості зруйнувалася. Ми можемо прийти в лікарню і отримати ліки, які майже на 100% дадуть можливість вижити. Або поїхати в аптеку і купити. Це державне рішення, яке стратегічно раз і назавжди закриває історію гепатиту С. Це питання часу, коли ми статистично забезпечимо всіх людей такою можливістю», – підсумував Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради БО «100 відсотків життя».

За оціночними даними, 5% населення, або 2 мільйони українців, інфіковані вірусом гепатиту С. Офіційно в країні зареєстровано 52,5 тисячі пацієнтів, які потребують лікування.