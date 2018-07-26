Завтра зможемо спостерігати найдовше цього століття повне місячне затемнення

27 липня відбудеться місячне затемнення, яке триватиме годину і 43 хвилини. За підрахунками вчених, воно стане найдовшим у ХХІ столітті. В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення. Про це інформує Радіо Свобода.

Місяць буде не просто повним, а й «кривавим», через ефект від сонячного світла. Але на небі він буде не один. Також можна буде побачити Марс, який наблизиться до Землі.

За явищем можна буде спостерігати в Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Австралії.

В Україні можна буде спостерігати майже за всіма фазами цьогорічного затемнення. Місяць почне поступово ховатися за тінню Землі вже о 20:14. Часткове затемнення почнеться в 21:24, а повне – о 22:30. Саме тоді супутник Землі стане червоним. Повністю весь процес закінчиться о 02:28.

Для того, щоб спостерігати за затемненням, не обов’язково мати додаткове обладнання.

Повне місячне затемнення відбувається, коли весь місяць потрапляє в тінь Землі. Сонячне світло досягає місяця, але спершу воно проходить через атмосферу Землі. Атмосфера ж фільтрує більшу частину цього світла, і тому місяць виглядає червоним. Оскільки місяць – супутник Землі, час від часу він потрапляє в її тінь.

Окрім того, як зазначив у коментарі Радіо Свобода завідувач Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України Іван Крячко, цього року відбувся цікавий збіг. 27 липня має статися значно помітніша, на думку науковців, подія: це велике протистояння Марса – коли він наближається до Землі й відстань між двома планетами досягає менш ніж 60 мільйонів кілометрів.

Тож побачити можна буде не лише «кривавий місяць», але й Марс, який буде розташований трохи нижче. Щоправда, він буде на вигляд не більшим, аніж яскрава зоря, – пояснив Крячко. Тому для того, щоб його краще роздивитися, необхідно «озброїтися» телескопом.

Велике протистояння Марса відбувається з інтервалом у 15-17 років. І востаннє це було 2003 року.

Наступні, щоправда, менш тривалі місячні затемнення, за даними NASA, можна очікувати 21 січня та 16 липня 2019 року, 10 січня, 5 червня і 5 липня 2020 року та 30 листопада 2020 року.