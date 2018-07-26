За минулу добу на дорогах Львова та області сталося 59 ДТП

Близько 09.15 на автодорозі Київ-Чоп у Пустомитівському районі зіткнулись автомобілі «ДАФ», яким керував 44-річний мешканець Закарпатської області та «Фіат Добло», за кермом якого перебував 33-річний львів’янин. Після зіткнення, рухаючись по інерції , «Фіат» зіткнувся з автомобілем «Рено Меган» під керуванням 42-річного мешканця Пустомитівського району. Окрім того, від удару у «Фіата» відлетіло дзеркало заднього виду і пошкодило «Рено Дастер», який проїжджав поряд. Унаслідок зіткнення водій «Фіата» отримав тілесні ушкодження, зокрема забої, та був доставлений до лікарні. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

А близько 12.10 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в Миколаївському районі, потрапивши під колеса вантажного автомобіля, за кермом якого перебував 31-річний мешканець Кам’янко-Бузького району, загинув 51-річний мешканець Тернопільської області.

Правоохоронці Львівщини нагадують – керуючи транспортними засобами, ретельно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, будьте уважними й обережними.