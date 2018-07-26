Вірян запрошують на щорічну прощу до Прилбич (програма)

Мешканців області запрошують долучитись до щорічної прощі до Прилбич, присвяченій 153-й річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Участь у прощі візьмуть віряни та монашество Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Цьогорічною особливістю прощі є проведення чувань упродовж всієї ночі.

Програма:

28 липня

21:00 – Божественна Літургія, віднова хресних обітів, наука

22:30 – Похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких. Акафіст за прославу митрополита Андрея Шептицького, наука. Панахида, повернення до храму

29 липня

00:00 – Велика Вечірня з Литією до Климентія Шептицького, наука

01:00 – Перекуска

01:30 – Пісні прослави

02:00 – Утреня

03:00 – Хресна дорога (з розважаннями на основі листів Софії Шептицької та творів і листів митрополита Андрея та блаженного Климентія)

04:00 – Вервиця (усі таїнства)

05:00 – Перекуска

06:00 – Акафіст до Богородиці

07:00 – Водосвяття, молитви на оздоровлення

08:15 – Молебень до Христа-Чоловіколюбця

09:00-10:30 – Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолить Преосвященний владика Володимир (Груца), єпископ-помічник Львівської Архиєпархії

Після Літургії – Молитва за прославу праведного митрополита Андрея, благословення вірних свяченою водою

Контактна особа: настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці о. Андрій Стадницький (067-989-93-70)

Довідка:

Прилбичі – село в Яворівському районі, де народився митрополит Андрей Шептицький, ЧСВВ (29.07.1865-01.11.1944) – український релігійний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви; від 17.01.1901 до смерті -Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський – предстоятель Української греко-католицької церкви. За мудрі настанови й великі труди він отримав багато народних імен: Український Мойсей, Духовний будівничий, Провідник української нації, Великий митрополит.

За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів.

Прилбичі стали родинним маєтком Шептицьких всередині ХVІІІ ст. Сьогодні на місці палацу Шептицьких стоїть лише пам’ятний камінь, встановлений в 1990 році. У 2011 році в парку Шептицьких збудували нову каплицю Матері Божої в пам’ять про ту, що в 1939 році була зруйнована більшовиками.

На околиці Прилбич є родинна усипальниця Шептицьких.

У 1997 році у Прилбичах розпочато будівництво храму-музею митрополита Андрея. Тепер церкву-музей наповнюють експонатами, пов’язаними з життям родини Шептицьких, дитячими та юнацькими роками їхніх видатних дітей. Перед храмом в 2011 році був встановлений перший на той час в Україні пам’ятник Митрополиту Андрею та його брату блаженному священномученику Климентію.

Сьогодні Прилбичі є відпустовим місцем для прочан, які приїжджають сюди, щоб помолитися на місці блаженної пам’яті слуги Божого Митрополита Андрея та цілої його родини.