Відомі львів’яни закликають дотримуватися правил дорожнього руху (фото)

Мешканців області та гостей просять пристібати паски безпеки, не вживати алкоголю, сідаючи за кермо, не робити селфі під час руху

Львівська облдержадміністрація спільно з відомими львів’янами відзняли відеоролики, в яких нагадують мешканцям області про важливість дотримання правил дорожнього руху.

«Ми запросили відомих людей: лікарів, вчителів, спортсменів, блогерів, громадських і культурних діячів, щоб вони долучились до цієї інформаційної кампанії та закликали водіїв і пішоходів не порушувати правила дорожнього руху. Варто пам’ятати, що від наших дій залежить не лише власне життя, але й життя інших учасників дорожнього руху», – зазначила т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Ольга Березюк.

У межах інформаційної кампанії, мешканців області та гостей закликали пристібати паски безпеки, не вживати алкоголю, сідаючи за кермо, не робити селфі під час руху та ін.

У відеороликах закликатимуть дотримуватися правил безпеки громадська активістка Галина Янко, блогер Роман Голубовський, керівник інтернет-платформи «Варта 1» Ігор Зінкевич, начальник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис, головний редактор журналу Емілія Худа, маркетолог Всеволод Поліщук, учасник АТО та призер «Ігор Нескорених» Дмитро Сидорук, перший львів’янин, який підкорив Еверест Роман Городечний, співзасновник Галицької Ліги КВК Сергій Дзядик, головний лікар ОХМАДИТУ Мар’яна Возниця, т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Ольга Березюк, гурт «Лірвак» Олесь Коваль та Гордій Старух, соліст балету «Життя» Володимир Мазур, міс Львова Валерія Никифорець та ін.

Ролики поширюватимуть на сторінці Львівської обласної державної адміністрації та у соціальних мережах.