В Єгипет із запізненням: у Львові вкотре затримують рейси

Туристам обіцяють компенсацію та за необхідності поселення в готелі

Згідно з інформацією отриманою від авіаперевізника SKYUP заплановані на завтра рейси зі Львова в Шарм-ель-Шейх і навпаки відбудуться із запізненням. Причина – затримка взаємопов’язаного рейсу YE5015 Київ – Шарм-ель-Шейх авіакомпанії YanAir попередньо до 22:00.

Міжнародний аеропорт «Львів» опублікував оновлений графік рейсів:

26.07.2018 ANR5015 Київ – Шарм-ель-Шейх 22:00 – 1:05

27.07.2018 ANR5216 Шарм-ель-Шейх – Львів 2:05 – 7:20

27.07.2018 ANR5215 Львів – Шарм-ель-Шейх 8:35 – 11:40

27.07.2018 ANR5016 Шарм-ель-Шейх – 12:40 – 17:55

Про це туроператору Join UP повідомила авіакомпанія, уточнивши, що затримка відбувається через технічні причини.

Всі туристи – з Києва та регіонів – отримають від туроператора Join UP! компенсацію за невикористаний час проживання в готелі.

Пасажири наступних рейсів попереджені про зміну розкладу. Пасажирів рейсу Шарм-ель-Шейх – Львів до вильоту поселять в одному готелі, їм буде надано харчування. Ті, хто подорожують зі Львова в Шарм-ель-Шейх, отримають відшкодування коштів за першу добу туру. А туристам, які повертатимуться з Шарм-ель-Шейха до Києва, буде забезпечено проживання в готелі за рахунок компанії.

Для оформлення компенсації туристів просять подавати заявки у встановленому порядку.

Нагадаємо, що рейси авіакомпанії SkyUp, які мали виконуватись 26.07.2018 літаком Airbus A330-200, виконуватимуться двома літаками авіакомпаній YanAir та SkyUp Airlines.