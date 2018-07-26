Українці скуповують житло у Польщі

Уже три роки поспіль українці – найактивніші покупці нерухомості в Польщі у порівнянні з іншими іноземцями

Українці у 2017-му вже третій рік поспіль купили найбільшу площу житлових приміщень в Польщі у порівнянні з іншими іноземними національностями, – пише «Українська правда» із посиланням на Dziennik.

У 2017-му громадяни України придбали квартир на площу 70 тис. кв. м, тобто на 16 відсотків більше минулого року, тоді як загальний попит іноземців склав 264 тис. кв. м. (за рік +6%).

Таким чином українці купили 27% площі, придбаної всіма іноземцями (фізичними особами), тобто на 3% більше порівняно з попереднім роком.

Зазначимо, що у Польщі працює близько мільйона українців.

Наступні місця серед іноземців займають німці, британці, білоруси та французи. Найпопулярнішими були квартири у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. У 2017 році іноземці придбали 1047 приміщень у столиці, тобто на 5 відсотків менше, ніж на рік раніше.

За даними Євростату, ціни на житло в Польщі у 2017-му році зросли на 3,4% у порівнянні з попереднім.