У суботу на Личакові молитимуться за загиблими Героями АТО та Небесної сотні

Поминальні служби відбуваються на Личаківському кладовищі щомісяця в останню суботу

Цієї суботи, 28 липня, об 11:00 на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ.

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, останньої суботи місяця об 11.00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Мешканців Львова запрошують долучитися до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять полеглих.