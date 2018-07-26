У Прилбичах відбудеться шаховий турнір пам’яті Андрея Шептицького

29 липня в приміщені Народного дому села Прилбичі відбудеться шаховий турнір, присвячений 153-й річниці від дня народження Андрея Шептицького

Реєстрація учасників турніру – з 10.00 до 10.30 у турнірному залі. Відкриття змагання – 10.30. Початок 1-го туру – 11.00.

До участі в шаховому турнірі допускаються юнаки та дівчата 2002 р.н. і молодші.

Попередня реєстрація – https://goo.gl/forms/Mi58yfMdasKY8o8i2

Благодійний внесок – 50 грн. з учасника.

Турнір проводять за швейцарською системою в 9 турів. Контроль часу 10хв. + 10сек. за хід кожному учаснику до закінчення партії з використанням електронних шахових годинників. Запізнення на тур 10 хвилин. Визначення пар учасників наступного туру здійснюється після закінчення усіх партій попереднього туру за комп’ютерною програмою ФІДЕ Swiss Manager. Учасники матимуть можливість виконати норму 4 розряду.

Переможців змагань визначають:

За найбільшою сумою набраних очок;

Коефіцієнтом Бухгольця (без 1 найгіршого результату, повний, без 2 найгірших результатів);

Особистою зустріччю;

Кількістю перемог.

Юнаки: 1-3 місце – грамота, кубок, цінна нагорода. Дівчата: 1-3 місце – грамота, кубок, цінна нагорода.