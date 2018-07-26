У Львові можуть внести зміни до електронної черги в дитсадки

У Львові провели громадські слухання щодо вдосконалення електронної черги у ДНЗ. Мешканці міста зібрались для того, щоб обговорити проблеми та напрацювати можливі варіанти виходу.

Говорили про програмне забезпечення, зарахування дітей у наступні роки, зокрема у ясла та молодшу групу.

“Якби місць у садочках Львові було достатньо, то було б не суттєво, який саме той алгоритм зарахування, коли хто реєструється – всі б потрапляли”, – каже Мар’яна Сухнацька.

Після довгої дискусії учасники погодидись, що вже з осені цього року списки в електронній черзі мали б бути відкритими. А при реєстрації у садочки пільговикам слід буде буде завантажувати скан-копії свідоцтв про народження та відповідні документи.

Батьки також хочуть подавати документи у ЦНАПах, а не у садках.

Крім того, вважають, що місце проживання у Львові треба підтверджувати не лише пропискою, а й іншими документами.

За ці пропозиції проголосувало більшість учасників громадських слухань. Тепер їх передадуть у міську раду, щоб юридично ввести у реальність.

“Шкода, що нічого не було прийнято по тих питаннях, які найбільше цікавлять батьків: алгоритм зарахування дітей, чи може осіння дитина йти в садок до виповнення 2 років на момент 1 вересня (в 1 рік 11 місяців і т.д), дата старту реєстрації (зараз діти, народжені з вересня по грудень, мають фору в рік реєстрації перед січневими-серпневими дітьми, хоч в садок йдуть всі разом. Таким чином цього року попадають в садочки здебільшого осінні діти)“, – пояснила Мар’яна Сухнацька.

Нагадаємо, Сергій Івах, депутат Львівської міської ради, взявся шукати у місті занедбані дитячі садки. Він створив групу у соціальній мережі, де кожен може дати інформацію про приміщення, яке колись слугувало ДНЗ, а зараз перебуває в оренді або ж просто пустує.