У Червонограді зіткнулися молоковоз і мікроавтобус: постраждали 4 осіб

Постраждалих, серед яких 8-річний хлопчик, доставили в лікарню

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 26 липня, близько 9.30 на вулиці Святого Володимира у місті Червоноград, – інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що сталося зіткнення молоковоза під керуванням 48-річного жителя Рівненської області й мікроавтобуса «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував 26-річний місцевий мешканець.

Унаслідок автопригоди постраждало троє пасажирів «Спринтера» віком 30-35 років і 8-річний хлопчик, усі – мешканці Червонограда. Їх доставили в лікарню для надання медичної допомоги.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.