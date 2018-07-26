Таємниці Львова: ремісниче запитання
Цього місяця наші запитання стосуються львівських вчених, винахідників та майстрів. І сьогодні пропонуємо заглянути трошки глибше в історію.
Середьовічний Львів славився своїми ремісниками та їхніми виробами. Згідно з документом від 1425 р. у Львові на той час вже було дев’ять ремісничих цехів, на кінець 15 ст. їх кількість у Львові збільшилася до чотирнадцяти. Були цехи золотарів, сідлярів, пивоварів тощо.
Цехи мали власну печатку та прапор, а також відповідали за оборону однієї з веж в оборонному мурі Львова.
Бути в цеху було не просто великою честю. Це означало також мати достойни заробітки. Адже партачам (партачз латини parte paternitatis), а так називали тих, хто був майстром, але не належав до цеху, не дозволяли продавати свою продукцію у межах міста. Торгувати виробами вони могли лише поза мурами, що, звісно, знижувало їхні прибутки.
Але от стати майстром цеху було не так просто. Для цього не достатньо було лише добре робити свою роботу. Для того, аби майстра прийняли, він мав виготовити дещо. А скажіть, як називали у середньовіччі твір майстра, який був своєрідним вступним іспитом до цеху?
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 2 серпня).
Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».
На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.
Умови конкурсу:
- Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
- Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
- Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
- Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
- Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
- Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
- Під час нагородження також розігруватимуть призи серед усіх присутніх.