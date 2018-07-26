Таємниці Львова: ремісниче запитання

Цього місяця наші запитання стосуються львівських вчених, винахідників та майстрів. І сьогодні пропонуємо заглянути трошки глибше в історію.

Середьовічний Львів славився своїми ремісниками та їхніми виробами. Згідно з документом від 1425 р. у Львові на той час вже було дев’ять ремісничих цехів, на кінець 15 ст. їх кількість у Львові збільшилася до чотирнадцяти. Були цехи золотарів, сідлярів, пивоварів тощо.

Цехи мали власну печатку та прапор, а також відповідали за оборону однієї з веж в оборонному мурі Львова.

Бути в цеху було не просто великою честю. Це означало також мати достойни заробітки. Адже партачам (партачз латини parte paternitatis), а так називали тих, хто був майстром, але не належав до цеху, не дозволяли продавати свою продукцію у межах міста. Торгувати виробами вони могли лише поза мурами, що, звісно, знижувало їхні прибутки.

Але от стати майстром цеху було не так просто. Для цього не достатньо було лише добре робити свою роботу. Для того, аби майстра прийняли, він мав виготовити дещо. А скажіть, як називали у середньовіччі твір майстра, який був своєрідним вступним іспитом до цеху?