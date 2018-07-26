Сьогодні останній день подання заявок на бакалавра

“Для вступників на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, мають подати електронні заяви до 1 серпня”, – повідомляють у Міносвіти.

Зараз абітурієнти вже створили понад 161 тис електронних кабінетів та подали більш як 900 тис електронних заяв.

Відстежити свій рейтинг за поданими заявами вступники можуть на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ .