Синоптики попереджають про сильні зливи і вранішній туман

Влити може сьогодні ввечері та упродовж завтрішнього дня

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що в другій половині дня 26 липня зі збереженням на добу 27 липня місцями — сильні зливи.

Також 27 липня – грози, вдень подекуди град, вночі та вранці місцями туман, видимістю 200- 500 м.

Завтра у Львові буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вранці та вдень сильні зливи, град. Уночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°, вдень 24-29° тепла.