Прикордонники Львівського загону затримали нелегальних мігрантів із Туреччини
П’ятеро іноземців без документів прямували до Євросоюзу
Після отримання оперативної інформації щодо ймовірного порушення державного кордону іноземцями поблизу населеного пункту Корчівка Львівської області прикордонники зупинили автомобіль ВАЗ для здійснення перевірки. Крім водія, нашого співвітчизника, у транспортному засобі перебувало 5 іноземців – двоє дорослих і троє дітей – без документів. Зі слів самих затриманих, вони є громадянами Туреччини і прямували до країн ЄС.
Стосовно українця й іноземців складено відповідні протоколи про виявлення ознак правопорушень, передбачених ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП.