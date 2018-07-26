На перехресті вулиць Тернопільська – Панаса Мирного – Угорська – Литвиненка облаштували кільцевий рух

Тут ще завершують нанесення дорожньої розмітки та проведуть роботи з відновлення благоустрою

На замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, ТзОВ «Львівська дорожня служба» провела реконструкцію перехрестя вулиць Тернопільська – Панаса Мирного – Угорська – Литвиненка з облаштуванням кільцевого руху. Проект реконструкції розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку».

«Реконструкцію цього перехрестя проводили для того, щоб створити безпечні умови для усіх учасників руху, шляхом влаштування односмугового кільця внутрішнім радіусом 5 м та зовнішнім – 12,5 м, з реконструкцією проїзної частини розв’язки, тротуарів та влаштуванням велодоріжок», – повідомили в управлінні інженерного господарства ЛМР.

Проект реконструкції виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Загальна кошторисна вартість, згідно з ПКД, становила 1,97 млн грн. Натомість вартість за договором підряду з ТзОВ «Львівська дорожня служба» від 27.09.2017 року становить 1,85 млн грн.

Роботи стартували ще торік. Упродовж 2017−2018 рр. тут виконали влаштування бордюрного каменю, покриття тротуарів плиткою ФЕМ, асфальтування проїжджої частини та покриття велодоріжок, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Залишається завершити нанесення дорожньої розмітки та провести роботи з відновлення благоустрою.

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