Львівський журналіст заявив про погрози

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ухвалив рішення, яким зобов’язав Галицький ВП ГУНП у Львівській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і провести досудове розслідування за заявою журналіста, головного редактора сайту Leopolis.news Андрія Болкуна.

За словами Андрія Болкуна 20 липня він звернувся до суду зі скаргою на протиправну бездіяльність слідчого щодо відкриття кримінального провадження. Причиною скарги стало те, що відомості за його заявою від 13.07.2018 року не було внесено до ЄРДР відповідно до ст. 214 КПК України.

«Нещодавно я почав отримувати погрози, які однозначно розцінюю як перешкоджання моїй професійній діяльності як журналіста, тиск та залякування. 13 липня звернувся до Галицького відділу поліції ГУНП у Львівській області із заявою про злочин відповідно до статті 345-1 ККУ. Проте впродовж тижня ніхто з поліції до мене навіть не зателефонував. Журналіста могли вже давно за цей час знищити. Цікаво, якими були б дії поліції, якби такі погрози прозвучали на адресу голови обласної адміністрації чи самого начальника обласної поліції?», – пояснює Андрій Болкун.

Деталі погроз пан Болкун не розголошує.

Відповідно до ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше ніж за 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Однак Галицький ВП ГУНП у Львівській області не вжив необхідних заходів для внесення відомостей в ЄРДР, тому суд 23 липня дійшов висновку, що така бездіяльність є протиправною.

Щоправда, як зазначає Андрій Болкун, дотепер, до 26 червня, ніхто з поліції щодо розслідування обставин злочину та проведення розслідування так і не звернувся.