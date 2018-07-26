Львів’ян закликають контролювати ремонти за бюджетні кошти (титульні списки)

Львів’ян просять активно долучастися до контролю за бюджетними коштами, які отримали районні адміністрації для проведення капітальних ремонтів доріг, тротуарів, прибудинкових територій.

Депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук опублікував на своїй сторінці у Фейсбук титульні списки Шевченівської РА, зазначивши, що після розподілу коштів від перевиконання бюджету, та отримала додаткові 12 млн грн – найбільше серед усіх районів міста.

«Сподіваюся, мешканці відчують зміни у своєму районі. А для цього потрібно шукати знайомі адреси і стежити, щоб роботи проводилися належним чином», – переконаний він.