Львів’ян закликають долучитися до збору коштів на облаштування міжшкільної обсерваторії

Обсерваторія буде доступною для всіх охочих та допоможе зацікавити школярів точними науками

За результатами освітнього хакатону, що відбувся у Львові навесні, одним із переможців обрали проект обсерваторії на даху школи східних мов та східних єдиноборств «Будокан». Передбачається, що обсерваторія буде доступною для всіх охочих та допоможе зацікавити школярів точними науками.

Ця ідея посіла перше місце й отримала 20 тисяч гривень для початку реалізації ініціативи. Та для повноцінного втілення проекту в життя школа потребує допомоги львів’ян.

Днями розпочалась активна кампанія із залучення коштів на проект через краудфандингову платформу GoFundEd. Долучитись до збору можна за посиланням. Збір триватиме ще близько 3 місяців.

Як повідомляють ініціатори проекту, передбачається, що обсерваторія AstroLviv буде розташована на горищі школи на вул. Шухевича. Відвідувати її зможуть не лише учні, але й усі охочі молоді науковці, що цікавляться астрономією.

«Це освітній і науковий простір, який поєднає в собі всі можливі ресурси, потрібні для реалізацій амбітних наукових проектів. Базою буде школа східних мов та східних єдиноборств „Будокан“ у центрі Львова. У нас є приміщення для цього, і вже є певний рівень цифрової компетентності учнів та вчителів, що дасть змогу розпочати цей проект одразу після закінчення ремонтних робіт і наповнення освітнього простору необхідним устаткуванням», — розповів директор школи «Будокан» Олександр Козловський.

За його словами, сучасний телескоп дозволить спостерігати й отримувати інформацію із космосу, а програмне забезпечення дасть змогу опрацьовувати і трансформувати цю інформацію за допомогою 3D принтера у моделі небесних тіл чи цілих сузір’їв, або ж перетворювати її в кейс-уроки та ділитися ними з усіма учнями України.

«Проект буде самоокупним, тобто ми у вільний від занять час зможемо надавати обсерваторію в користування молодим науковцям Львова та просто всім охочим подивитися на зорі. Наразі ми вже маємо розроблений проектний план, 3D-візуалізацію простору, 3D-принтер і людей, які вміють з ним працювати. Залишилось розробити проектно-кошторисну документацію, придбати телескоп, зробити ремонт приміщення у якому буде розташовано AstroLviv, та запросити молодого науковця-лаборанта, зацікавленого у постійному доступі до телескопа та програмного забезпечення», — додав директор школи.

Для обсерваторії потрібно придбати телескоп Celestron CPC 1100 GPS XLTб, камеру ZWO та лінзу Барлоу. Вартість проекту — близько 172 тис. грн.

Нагадаємо, у рамках хакатону, команди-переможці гарантовано створюють свої проекти на GoFundEd.org та отримують соціальну інвестицію від платформи — перший внесок у краудфандингову кампанію.