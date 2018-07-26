51-річний чоловік загинув під колесами вантажівки, під якою сховався від дощу

25 липня близько 12.10 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в Миколаївському районі загинув 51-річний житель Тернопільської області, потрапивши під колеса вантажного автомобіля ЗіЛ-131. За кермом автомобіля перебував 31-річний мешканець Кам’янко-Бузького району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, на ділянці автодороги між селами проводили роботи з очищення придорожньої смуги від сухих дерев. За словами очевидців, загиблий сховався під вантажівкою від дощу, а коли та рушила заднім ходом, не встиг вибратися з-під автомобіля. Як пояснив водій, він, пересвідчившись у безпеці маневру, розпочав рух заднім ходом. І лише тоді, коли автомобіль наїхав на якусь перешкоду, вийшов і побачив, що під колеса потрапила людина. Медики швидкої допомоги, які прибули на місці події, констатували смерть чоловіка.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.