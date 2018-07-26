У Львові суд визнав незаконним нарахування спожитого газу за будинковим лічильником

Шевченківський районний суд Львова став на сторону мешканця Добротвору – Богдана Ясіновського, який позивався проти ПАТ «Львівгаз» щодо нарахування об’єму спожитого газу йому як споживачу за показами загальнобудинкового лічильника. Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 24 липня. Про це повідомляє zaxid.net.

Як повідомив видання керівник ГО «Громадський рух Європейське місто» Богдан Рабешко, який представляв інтереси позивача, суд зобов’язав ПАТ «Львівгаз» перерахувати пану Ясіновському спожитий газ за нормою, передбаченою постановою уряду, а не за показами загальнобудинкового лічильника.

«Шевченківський районний суд Львова визнав незаконним нарахування фактичного об’єму спожитого газу побутовому споживачу за показниками будинкового лічильника. Також суд зобов’язав «Львівгаз» перерахувати фактичний об’єм спожитого газу згідно із нормами споживання, визначеними постановою Кабінету міністрів №203», – сказав zaxid.net.Богдан Рабешко.

Богдан Рабешко також посилається на закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до якого 21 грудня 2017 року були внесені правки. Згідно з ними, споживачі можуть встановити собі лічильники за власний кошт і впродовж 12 місяців ці гроші їм повинні відшкодувати. Порядок відшкодування витрат на лічильники мав би передбачити уряд, однак цього так і не зроблено.

За його словами, Богдан Ясіновський хоче встановити собі індивідуальний лічильник газу. Але не може зробити це саме через те, що уряд не напрацював процедури відшкодування його вартості, адже чоловік не певен, коли йому відшкодують гроші за лічильник і чи відкодують взагалі.

«Ми фактично створили прецедент. Якщо інші громадяни України виграватимуть такі справи, то облгази понесуть колосальні втрати на відшкодування судових витрат. І лише це змусить їх звернутись до уряду з проханням налагодити процедуру і врешті прискорити встановлення лічильників у квартирах, – підкреслив Богдан Рабешко».