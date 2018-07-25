Завтра у Львові знову буде дощ

За прогнозом Львівського гідрометцентру, 26 липня у Львові очікується короткочасний дощ, місцями грози, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 15 — 17°, вдень 24 — 26° тепла. Погіршення видимості в дощі, в тумані 600 — 1000 м.

Львівська міська рада застерігає усіх бути обачними на дорогах через складні погодні умови. Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Сильний вітер може призвести до падіння дерев, архітектурних конструкцій, шиферу з будинків, перекидання телеграфних стовпів, тому не можна бути близько до цих об’єктів під час негоди. Вдома потрібно зачинити вікна та двері, вимкнути з мережі побутову техніку, зокрема — радіоприймачі і телевізори.

Водіям транспортних засобів слід обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна звертатися на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.