Завтра у Львові пройде унікальний музичний флеш-моб

Завтра, 26 липня, у Львові відбудеться унікальний флеш-моб «Музика єднає» у рамках міжнародного проекту «Поширення цінностей та знань через музику, побудова зв’язків та зміцнення громадянського суспільства».

Музичний флеш-моб об’єднає два молодіжні оркестри — Федеративний молодіжний оркестр Німеччини BJO та Молодіжний симфонічний оркестр України / YsOU.

Концерти камерної музики за участі виконавців обох оркестрів прозвучать паралельно у Домініканському соборі (Храм Пресвятої Євхаристії, пл. Музейна, 1) та у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці (майдан св. Івана Павла II — папи Римського, 1) о 19:30 год.

У програмі камерних концертів прозвучать твори як відомих класиків (В. А. Моцарта та Ф. Мендельсона), так і унікальні композиції, які ще ніколи не звучали в Україні (Ф. Гласса, Е. Кріспо, А. Кона).

«Музика — це мистецтво ділитися і об’єднуватися. Музика — ключ до душі, до справжніх порухів серця. Щоб створити кращий світ, треба виховувати прогресивну молодь, а щоб мати змогу її зростити — нам потрібні конкретні зміни та найкращі умови. Саме тому ми заснували таку кооперацію — щоб через музику втілювати цей факт у життя, ділитися досвідом, розповсюджувати глобальні цінності та розвиватися разом», — стверджує Оксана Линів, засновниця Молодіжного симфонічного оркестру України, головний диригент опери та симфонічного оркестру м. Грац, Австрія.

Довідка:

Федеративний молодіжний оркестр Німеччини (BundesJugendOrchester) — наймолодший симфонічний оркестр Німеччини, до якого входять найкращі музиканти країни, віком 14−19 років. Окрім сера Саймона Реттла, керівниками оркестру були такі визначні диригенти як Герберт фон Караян, Курт Мазур, Ґуставо Дудамель і Кирил Петренко. 2013 року Берлінський філармонічний оркестр став офіційно виконувати роль наставника молодого оркестру під керівництвом сера Саймона Реттла, який написав: «Мені приносить неабияке задоволення — познайомитися з цим чудовим наступним поколінням моїх колег! Гадаю, поки майбутнє оркестрової музики у ваших руках, йому нічого не загрожує …».

Молодіжний симфонічний оркестр України / YsOU — це оркестр, заснований у 2016 році з ініціативи української диригентки Оксани Линів, а також за сприяння трьох німецьких партнерських інституцій — Бетховенського фестивалю в м. Бонн (BeethovenFest Bonn), Федеративного молодіжного оркестру Німеччини (BJO/Bundesjugendororchestra), медіа-ресурсу Deutsche Welle. Станом на зараз, вважається єдиним українським молодіжним симфонічним оркестром, що сформувався на основі ретельного конкурсного відбору музикантів, віком від 12 до 22 років, із різних областей всієї України. У серпні 2018 року YsOU презентуватиме Україну на найбільшому Міжнародному фестивалі молодіжних оркестрів Young Euro Classic (Берлін, Німеччина), а вже у вересні виконає програму на символічну тему «Свобода та права людей», у рамках Гала-концерту з нагоди відкриття сезону 2018/2019 у Musikverein Graz (Ґрац, Австрія) під орудою Оксани Линів.

Проект «Поширення цінностей та знань через музику, побудова зв’язків та зміцнення громадянського суспільства» відбувається за підтримки Федеративного Міністерства Закордонних Справ Німеччини.