Затримка пенсій в Україні: призначено службове розслідування

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування у Пенсійному фонді України через затримку виплати пенсій у липні.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

“Призначаю службове розслідування – і щодо дій керівника ПФУ і щодо керівників в регіонах. Будуть ще хоч раз затримки – не вибачу”, – наголосив прем’єр під час урядової наради з керівництвом ПФ.

Гройсман зауважив, що держава зі свого боку вчасно перераховує всі бюджетні трансферти.

“Центральний бюджет жодних заборгованостей перед Пенсійним Фондом не має. І той факт, що сьогодні спостерігаємо затримки по деяких регіонах, – це персональна відповідальність керівництва Фонду”, – сказав Гройсман.

Він доручив призначити службове розслідування, щоб з’ясувати, що саме спричинило збій. Також зобов’язав фонд врегулювати ситуацію до кінця тижня.

Додамо, що вже сьогодні на Львівщині затримані пенсії почнуть виплачувати.

Зазначимо, що в липні по Україні сталася затримка у виплаті пенсій. У ПФ пояснили, що причина полягає у “касовому розриві надходжень від єдиного соціального внеску” і пообіцяли, що виплата пенсій в поточному місяці буде профінансована повністю.